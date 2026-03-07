ЦАХАЛ: в аэропорту "Мехрабад" уничтожены 16 самолетов "Сил Кудс"

В ночь на 7 марта ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки (АМАН) завершили волну ударов по всему Тегерану и по военной инфраструктуре в аэропорту "Мехрабад".

Аэропорт "Мехрабад" использовался подразделением "Силы Кудс" Корпуса стражей исламской революции и являлся центральным узлом для вооружения и финансирования террористических прокси-группировок на Ближнем Востоке. Самолеты, груженные оружием и наличными, вылетали из этого аэропорта и приземлялись в разных точках региона, поставляя товар союзникам иранского режима.

В ходе точечной атаки, проведенной этой ночью, были уничтожены 16 самолетов подразделения "Силы Кудс".

Кроме того, были атакованы несколько иранских истребителей, которые представляли угрозу для самолетов ВВС, действующих в небе над Ираном.

Удар по военной инфраструктуре аэропорта подрывает возможности по вооружению не только самого режима, но и его прокси по всему Ближнему Востоку.