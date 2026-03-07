В ОАЭ остаются около 4000 израильтян, авиакомпании отменили рейсы из-за иранских атак

Усилия по возвращению домой израильтян, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, в субботу, 7 марта, были приостановлены из-за закрытия аэропортов на фоне иранских ракетных атак и ударов беспилотников. По данным 13-го канала, в ОАЭ остаются около 4000 израильтян.

Израиль организовал рейсы силами авиакомпаний FlyDubai и Etihad Airways для вывоза тысяч израильтян. Однако после того, как территория ОАЭ подверглись очередной иранской атаке, авиакомпании отменили рейсы.