Тхэквондо. Асаф Ясур стал победителем Открытого чемпионата США
время публикации: 07 марта 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 17:52
В Лас-Вегасе проходит Открытый чемпионат США по тхэквондо.
Израильский паралимпиец Асаф Ясур (весовая категория до 58 кг) стал победителем турнира.
В финале он победил турка Али Джана Озкана. Они встречались в финале Парижской паралимпиады. Тогда тоже победил израильтянин.
Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) завоевал бронзовую медаль.
В полуфинале он проиграл чемпиону Парижской паралимпиады турку Махмуту Бозтеке.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025