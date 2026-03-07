x
07 марта 2026
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 18:45
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Тхэквондо. Асаф Ясур стал победителем Открытого чемпионата США

Тхэквондо
время публикации: 07 марта 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 17:52
Тхэквондо. Асаф Ясур стал победителем Открытого чемпионата США
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Лас-Вегасе проходит Открытый чемпионат США по тхэквондо.

Израильский паралимпиец Асаф Ясур (весовая категория до 58 кг) стал победителем турнира.

В финале он победил турка Али Джана Озкана. Они встречались в финале Парижской паралимпиады. Тогда тоже победил израильтянин.

Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) завоевал бронзовую медаль.

В полуфинале он проиграл чемпиону Парижской паралимпиады турку Махмуту Бозтеке.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Муай-тай. Израильтянин победил нокаутом в Литве
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Израильтянка Юлия Сачков стала победительницей чемпионата мира по кикбоксингу в Абу-Даби
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2025

Тхэквондо. Израильтянка Анна Протопопов стала победительницей турнира в Польше