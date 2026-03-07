Тхэквондо. Асаф Ясур стал победителем Открытого чемпионата США

В Лас-Вегасе проходит Открытый чемпионат США по тхэквондо.

Израильский паралимпиец Асаф Ясур (весовая категория до 58 кг) стал победителем турнира.

В финале он победил турка Али Джана Озкана. Они встречались в финале Парижской паралимпиады. Тогда тоже победил израильтянин.

Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) завоевал бронзовую медаль.

В полуфинале он проиграл чемпиону Парижской паралимпиады турку Махмуту Бозтеке.