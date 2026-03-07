Дзюдо. Гран-при Верхней Австрии. Израильтянки завоевали две бронзовые медали

В Линце проходит турнир по дзюдо Гран-при Верхней Австрии. В нем принимают участие 479 спортсменов из 59 стран.

Две израильтянки завоевали бронзовые медали (обе в весовой категории до 63 кг).

Керем Примо в поединке за бронзовую медаль победила немку Сару-Джой Бауэр.

Гили Шарир в поединке за третье место справилась с испанкой Лаурой Васкес-Фернандес.