Дзюдо. Гран-при Верхней Австрии. Израильтянки завоевали две бронзовые медали
время публикации: 07 марта 2026 г., 18:28 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 18:28
В Линце проходит турнир по дзюдо Гран-при Верхней Австрии. В нем принимают участие 479 спортсменов из 59 стран.
Две израильтянки завоевали бронзовые медали (обе в весовой категории до 63 кг).
Керем Примо в поединке за бронзовую медаль победила немку Сару-Джой Бауэр.
Гили Шарир в поединке за третье место справилась с испанкой Лаурой Васкес-Фернандес.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026