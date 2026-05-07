"Хизбалла" вновь предприняла несколько попыток атаковать солдат ЦАХАЛа, применив ракеты и БПЛА
время публикации: 07 мая 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 16:21
ЦАХАЛ сообщает, что боевики "Хизбаллы" предприняли несколько попыток атаковать израильских военных, действующих на юге Ливана.
За последние часы силы ПВО перехватили несколько ракет и "воздушных целей" над районом, в котором действует ЦАХАЛ.
Кроме того, несколько БПЛА-камикадзе взорвались рядом с израильскими силами.
В результате этих атак нет раненых.
При использовании ракет-перехватчиков не была активирована система раннего предупреждения в соответствии с протоколом.