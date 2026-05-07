ЦАХАЛ предупредил жителей севера о возможных ракетных обстрелах "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что продолжает следить за развитием ситуации после ликвидации в Бейруте командира "Радуана".

Из-за возможного ответного обстрела "Хизбаллы" было принято решение об отмене всех мероприятий в населенных пунктах на "линии противостояния", на границе с Ливаном.

ЦАХАЛ призвал местных жителей проявлять бдительность и строго следовать указаниям Командования тыла.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что в данный момент остальные указания Командования тыла остаются без изменений. В случае их пересмотра армия оповестит граждан и местные власти.

Паломники, находящиеся на горе Мерон, получили сообщения с просьбой немедленно покинуть опасный район.