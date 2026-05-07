07 мая 2026
последняя новость: 16:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спецназ МАГАВа задержал подозреваемых в подготовке терактов, среди которых полицейский ПА и боевик "ИГ"

время публикации: 07 мая 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 16:59
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы подразделения "мистаарвим" ("псевдоарабы") пограничной полиции провели на этой неделе серию операций в Иудее и Самарии, задержав троих подозреваемых в подготовке терактов.

Пресс-служба МАГАВ отмечает, что операции проводились на основании данных, полученных от Общей службы безопасности (ШАБАК).

В начале недели пограничники действовали в деревнях Дура и Дир аль-Асаль в районе Хеврона. Один из задержанных – сотрудник полиции Палестинской автономии, он подозревается в подготовке теракта. Второй задержанный – боевик "Исламского государства", также готовивший нападение на израильтян.

В ночь на 7 мая была проведена еще одна операция в лагере беженцев Аскар под Шхемом, где был задержан подозреваемый, в прошлом отбывавший наказание за террор.

Все задержанные переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

