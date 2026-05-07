ЦАХАЛ сообщил о четырех раненых военнослужащих в результате атаки БПЛА на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что 6 мая в результате удара беспилотника на юге Ливана один военнослужащий получил тяжелые ранения, а трое других – легкие.

Раненые были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены.

Сообщения о бойцах, пострадавших в результате атак БПЛА (в основном, FPV-дронов) в южном Ливане, стали регулярными.