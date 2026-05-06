Из Австралии депортирован американский блогер-антисемит Sneako

Антисемитизм
Австралия
время публикации: 06 мая 2026 г., 22:35 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 22:35
Блог Sneako в соцсети Х

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк аннулировал визу американского интернет-блогера Николаса Кенна де Балинтази, известного под псевдонимом Sneako, и ввел для него пожизненный запрет на въезд в страну. Решение было принято после того, как телеканал Sky News сообщил о прибытии блогера в Австралию.

Sneako неоднократно блокировался на различных платформах за распространение антисемитских и неонацистских высказываний. В его видеороликах он скандирует призывы к убийству евреев и повторяет нацистские лозунги. Во время пребывания в Австралии он посетил отца осужденного террориста "Исламского государства". "Наша страна становится лучше, когда он находится где-то в другом месте", – заявил министр Берк.

