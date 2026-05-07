07 мая 2026
Мир

Опубликована "прощальная записка" Джеффри Эпштейна

Расследование
Файлы Эпштейна
время публикации: 07 мая 2026 г., 02:45 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 05:29
Опубликована "прощальная записка" Джеффри Эпштейна
Джеффри Эпштейн, 2017 год Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York via AP

Федеральный судья в США распорядился опубликовать письмо, предположительно написанное Джеффри Эпштейном перед неудачной попыткой самоубийства в нью-йоркском следственном изоляторе в июле 2019 года, за несколько недель до его смерти.

Документ много лет оставался засекреченным в рамках дела бывшего сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне, экс-полицейского, отбывающего пожизненный срок за убийство четырех человек. По словам Тартальоне, он нашел записку в книге после того, как Эпштейна обнаружили в камере полубессознательным, с простыней на шее. Позднее Эпштейн умер в той же тюрьме, и его смерть была официально признана самоубийством.

В записке, подлинность которой официально не подтверждена, автор жалуется на уголовное преследование: "Они расследовали меня месяцами – и ничего не нашли!!!" Далее он пишет, что обвинения касаются событий многолетней давности, и добавляет: "Приятно иметь возможность самому выбрать время, когда уйти. Что вы хотите, чтобы я сделал – разрыдался?!" Документ заканчивается подчеркнутыми словами: "Не весело", после чего следует: "Не стоит того!!"

Судья Кеннет Карас разрешил публикацию письма по запросу The New York Times. AP отмечает, что записка не была включена в официальные отчеты о смерти Эпштейна, а ее авторство остается непроверенным.

