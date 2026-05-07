Трамп: война с Ираном может завершиться быстро. Галибаф: операция "Fauxios"

Ситуация с американо-иранскими переговорами остается крайне неопределенной. Заявления президента США Дональда Трампа о возможном скором заключении некого приемлемого для всех сторон соглашения с Тегераном противоречат заявлениям различных представителей Ирана.

Выступая по телефону на предвыборном мероприятии республиканского кандидата в губернаторы Джорджии Берта Джонса, Трамп в очередной раз заявил, что, по его оценке, война с Ираном может завершиться быстро, если Тегеран согласится на американское предложение. Трамп сказал, что США действуют с целью не допустить появления у Ирана ядерного оружия. "Большинство людей это понимает. Они понимают, что мы поступаем правильно, и это закончится быстро", – заявил Трамп. Ранее он написал в Truth Social, что если Иран выполнит условия, военная операция "Эпическая ярость" будет завершена, а Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран. В противном случае, предупредил Трамп, бомбардировки возобновятся "на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью".

На этом фоне CNN со ссылкой на "региональный источник" сообщил, что Иран, как ожидается, уже 7 мая передаст посредникам ответ на американское предложение о завершении войны. По словам того же источника, Тегеран изучает предложение США, а обе стороны "продвигаются к соглашению о прекращении войны".

Axios ранее сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к согласованию одностраничного меморандума из 14 пунктов, который должен объявить об окончании войны и запустить 30-дневный период переговоров о более детальном соглашении – об открытии Ормузского пролива, ограничении иранской ядерной программы и снятии американских санкций. По сведениям издания, проект предусматривает мораторий Ирана на обогащение урана, постепенное снятие санкций США, размораживание миллиардов долларов иранских средств, постепенное снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе и американской блокады, а также усиленный режим инспекций, включая внезапные проверки инспекторов ООН. Обсуждается мораторий на обогащение сроком не менее 12 лет, возможный компромисс – около 15 лет; после истечения этого срока Ирану могут разрешить обогащение урана до низкого уровня 3,67%.

Reuters со ссылкой на пакистанский источник, участвующий в мирных усилиях, подтвердил сообщение Axios о том, что США и Иран приближаются к одностраничному документу о завершении войны. "Мы закроем это очень скоро. Мы близки к этому", – сказал источник.

Одновременно появились сообщения о причинах внезапной паузы в американской операции "Проект Свобода", объявленной Трампом для обеспечения движения судов через Ормузский пролив. NBC со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Трамп остановил операцию всего через 36 часов после ее начала после того, как Саудовская Аравия отказалась разрешить американским военным использовать базу имени принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда и воздушное пространство королевства для поддержки операции. По данным NBC, объявление Трампа в Truth Social застало союзников США в Персидском заливе врасплох и вызвало раздражение саудовского руководства.

Иранские официальные лица, в свою очередь, пытаются представить сообщения о сделке как американскую информационную операцию. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф написал в X: "Операция "Доверься мне, брат" провалилась. Теперь возвращаемся к рутине с операцией "Fauxios"", – обыграв сочетание "fake news" с названием издания Axios, которое в Тегеране зачастую называют "сионистским" из-за автора статей по Ближнему Востоку – израильтянина Барака Равида. Press TV трактует его заявление как насмешку над сообщениями американских СМИ о готовящемся соглашении и как реакцию на приостановку "Проекта Свобода"