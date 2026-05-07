Мир

В Канаде судят 18-летнего экстремиста, обстрелявшего синагоги

Расследование
Канада
Антисемитизм
время публикации: 07 мая 2026 г., 06:17 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 06:24
В Канаде судят 18-летнего экстремиста, обстрелявшего синагоги
AP Photo/Julio Cortez

Полиция Торонто предъявила обвинения 18-летнему подозреваемому по делу о стрельбе по двум синагогам в марте этого года – "Шаарей Шомаим" в Торонто и "Бейт Авраам Йосеф из Торонто" в городе Вон, провинция Онтарио.

По данным полиции, в результате инцидентов были повреждены двери зданий, пострадавших не было.

Подозреваемому, которому на момент нападений было 17 лет и чье имя не раскрывается по канадскому закону о несовершеннолетних, инкриминируются нарушения, связанные с применением и незаконным хранением оружия, а также повреждение имущества.

В расследовании участвовали полиция Торонто, полиция региона Йорк и антитеррористическое подразделение.

Глава полиции Торонто Майрон Демкив заявил, что эти инциденты были "ужасным актом насилия против еврейской общины в наших городах".

Суд назначен на 20 мая.

