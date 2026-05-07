Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 7 мая, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Малооблачно, без осадков, местами туман. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-22 градусов, в Тель-Авиве – 13-22, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 17-30, в Беэр-Шеве – 12-25, на побережье Мертвого моря – 17-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-22, в Ариэле – 10-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-29, на Голанских высотах – 9-26.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – повышение температуры, переменная облачность. В субботу-вторник – без существенных изменений. В среду температура повысится.