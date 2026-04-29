В Иерусалиме было совершено нападение на монахиню, задержан подозреваемый
время публикации: 29 апреля 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 11:04
Полиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины по подозрению в нападении на монахиню в Иерусалиме. Инцидент произошел накануне в районе гробницы царя Давида.
После получения сообщения о нападении начали поиски подозреваемого и сбор улик. Личность подозреваемого была установлена по камерам наблюдения, и вскоре он был задержан.
Полиция намерена просить мировой суд Иерусалима о продлении его ареста.