В Иерусалиме было совершено нападение на монахиню, задержан подозреваемый

Полиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины по подозрению в нападении на монахиню в Иерусалиме. Инцидент произошел накануне в районе гробницы царя Давида.

После получения сообщения о нападении начали поиски подозреваемого и сбор улик. Личность подозреваемого была установлена по камерам наблюдения, и вскоре он был задержан.

Полиция намерена просить мировой суд Иерусалима о продлении его ареста.