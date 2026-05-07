"Аль-Арабия": США и Иран договорились о постепенном открытии Ормузского пролива

Как сообщает телеканал Reuters"Аль-Арабия" со ссылкой на информированные источники, Иран и США достигли договоренностей, которые могут привести к прорыву на переговорах. Они предусматривают смягчение блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива.

В то же время США не отказываются от своих принципиальных требований, о которых уже сообщалось в СМИ: отказа от обладания ядерным оружием, ликвидации предприятий в Фордо, Натанзе и Исфахане, запрета на подземные ядерные разработки.

Также сообщалось, что США настаивают на 20-летнем моратории на обогащение урана, вывоза из Ирана всего обогащенного урана, запрете на взимание пошлины за проход через Ормузский пролив и снятии всех установленных в его акватории мин.