07 мая 2026
последняя новость: 11:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Внимание, розыск: пропала 71-летняя Малка Романо из Бат-Яма

время публикации: 07 мая 2026 г., 10:00 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 10:01
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 71-летней Малки Романо, жительницы Бат-Яма. В последний раз видели вечером 6 мая на улице Корчак в Бат-Яме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, среднего телосложения, шатенка, глаза зеленые.

Описание одежды и обуви: белая рубашка и свитер, синие джинсы, серые кроссовки с розовой меткой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5555222.

