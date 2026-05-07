Аль-Хайя: "Мой сын выжил, цель покушения – заставить палестинских переговорщиков капитулировать"

Лидер террористической группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя в интервью телеканалу "Аль-Джазира" опроверг информацию о гибели в Газе своего сына Аззама. По словам главаря террористов, тот был серьезно ранен, но выжил.

"Политическая цель этого покушения ясна – оказать давление на палестинских переговорщиков и заставить их капитулировать. Но сломить дух палестинского народа не удастся. Мы не сдадимся и не покинем нашу землю, каких бы жертв это ни требовало", – сказал он.

Аль-Хайя обвинил Израиль в постоянных нарушениях прекращения огня, заявил, что он не реализовал обязательства, связанные с первым этапом соглашения, и назвал нереалистичными предложения о разоружении ХАМАСа на фоне "катастрофической гуманитарной ситуации" в секторе Газы.

Лидер ХАМАСа выступил с критикой в адрес Катара, Турции и Египта, которые, по его словам, не смогли заставить Израиль выполнять свои обязательства. Он отмахнулся от израильских угроз возобновить военные действия, сообщив, что они и так продолжаются – просто с низкой интенсивностью.

Отметим, что ранее Израиль официально подтвердил ликвидацию Аззама аль-Хайи. Также был убит боевик ХАМАСа Хамза аш-Шарбаси.

В 2007 году Израиль нанес удар по дому Халиля аль-Хайи в квартале Шуджаийя в Газе; сам он выжил, но, по разным данным, были убиты семь или восемь его родственников, включая жену, троих детей и троих братьев. В 2008 году один из его сыновей, командовавший ракетным подразделением, был ликвидирован ЦАХАЛом. В июле 2014 года, во время операции в Газе, в результате удара по его дому были убиты еще один сын, невестка и внук. 9 сентября 2025 года Халиль аль-Хайя пережил израильский удар по объекту ХАМАСа в Дохе. В результате удара были убиты его сын Химам и руководитель его офиса Джихад Лабад.