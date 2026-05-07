По подозрению в сексуальных преступлениях задержан раввин из Мерона

Полиция Израиля сообщила о задержании 54-летнего жителя Мерона, служащего раввином в одной из местных общин, по подозрению в совершении тяжких сексуальных преступлений.

По данным полиции, в течение последнего месяца были получены жалобы, после чего полиция Северного округа начала скрытое расследование, собрала материалы и доказательства, а ночью перевела расследование в открытую фазу и задержала подозреваемого. Он был доставлен на допрос в полицейский участок.

Полиция намерена просить суд продлить арест подозреваемого.

Имя задержанного пока не публикуется.