последняя новость: 09:09
Израиль

По подозрению в сексуальных преступлениях задержан раввин из Мерона

время публикации: 07 мая 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 08:21
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о задержании 54-летнего жителя Мерона, служащего раввином в одной из местных общин, по подозрению в совершении тяжких сексуальных преступлений.

По данным полиции, в течение последнего месяца были получены жалобы, после чего полиция Северного округа начала скрытое расследование, собрала материалы и доказательства, а ночью перевела расследование в открытую фазу и задержала подозреваемого. Он был доставлен на допрос в полицейский участок.

Полиция намерена просить суд продлить арест подозреваемого.

Имя задержанного пока не публикуется.

