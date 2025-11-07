x
ДТП на трассе 463: пятеро пострадавших, молодой человек в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 08:01
Пресс-служба МАДА

Утром в пятницу, 7 ноября, на трассе 463 в районе поселка Наале в округе Аялон произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадали пять человек. 21-летний водитель одного из автомобилей был доставлен бригадой службы скорой помощи МАДА в больницу "Шиба". Его состояние оценивается как тяжелое.

Находившиеся во втором автомобиле четверо жителей Палестинской автономии, получившие легкие травмы, были переданы бригаде Палестинского красного полумесяца

