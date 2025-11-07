Отчет ЦАХАЛа за неделю по Иудее и Самарии: трое ликвидированных, более 60 задержанных

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были уничтожены три террориста, обнаружены и изъяты шесть взрывных устройств, арестованы более 60 подозреваемых в терроре.

В Аль-Ямуне был ликвидирован боевик, бросивший в военных взрывное устройство. Около Аль-Джудейры были ликвидированы двое террористов, бросавших "коктейли Молотова" на автотрассу.

Были арестованы террористы, готовившие теракт с использованием взрывных устройств.

Десятки подозреваемый задержали в Байт-Уммаре, изъято оружие. В Байте обнаружены и изъяты пять самодельных бомб. В деревне Искар были изъяты бомба и самодельный ствол.

Также проводились операции в Хевроне, Бейт-Лехеме, Калькилии, Кафр-Акабе. Конфисковано оружие.

В деревне Самуа был обнаружен токарный станок, используемый для изготовления оружия.