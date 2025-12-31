"Йохананоф" заплатит 110 тысяч шекелей за нарушение прав людей с ограниченными возможностями

Руководство сети супермаркетов "Йохананоф" добилось заключения судебной сделки по иску комиссии по обеспечению прав людей с ограниченными возможностями при министерстве юстиции в связи с отказом торговой сети обеспечить доступность услуг для инвалидов.

В марте 2025 года комиссия подала иск после жалоб клиентов торговой сети на отказ предоставлять приоритет в очереди клиентам с инвалидностью, а также из-за других нарушений закона о равных правах для людей с ограниченными возможностями и правил доступности услуг.

Проверка выявила существенные недостатки в торговой сети: с персоналом не проводился инструктаж по теме доступности, действующие нормативы не соблюдались или соблюдались не полностью.

В соответствии с мировым соглашением, сеть "Йохананоф" обязалась улучшить процедуры доступности и обслуживания, проведет обучение для сотрудников по предоставлению услуг и по правам людей с ограниченными возможностями.

Каждому из четырех заявителей сеть заплатит компенсацию в размере 25 тысяч шекелей (в сумме 100 тысяч шекелей), а также заплатит судебные издержки в размере 10 тысяч шекелей.