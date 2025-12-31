x
31 декабря 2025
31 декабря 2025
31 декабря 2025
Здоровье

Минздрав предупреждает о поддельном препарате, попавшем на прилавки аптек в Хайфе

Минздрав
время публикации: 31 декабря 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 17:42
Минздрав предупреждает о поддельном препарате, попавшем на прилавки аптек в Хайфе
Пресс-служба минздрава

Министерство здравоохранения распространило предупреждение о поддельном препарате "эйлеа" (eylea 2 мг) для внутриглазных инъекций, которое было обнаружено в ходе инспекции в нескольких аптеках в Хайфе и Кфар-Баре.

"Эйлеа" является рецептурным препаратом для лечения различных заболеваний сетчатки. Содержит активное вещество афлиберцепт и считается эффективным средством против ухудшения зрения. Препарат должен вводиться офтальмологом, в Израиле продается компанией Bayer Israel Ltd.

На упаковке поддельных препаратов серии KTOT4V4 неправильно напечатана дата окончания срока годности 0.9.2026, а также отсутствует специальная наклейка для медицинского персонала с номером серии и сроком годности.

Минздрав просит не использовать препарат, и сообщить о нем по адресу [email protected].

Минздрав также просит врачей проверить медицинские записи на предмет фиксации необычных реакций на препарат и сообщить об этом в минздрав.

