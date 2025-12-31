Из всех жалоб против председателя БАГАЦа Ицхака Амита обоснованной признана одна

Ответственный за жалобы общественности на судей опубликовал решения по различным жалобам в отношении председателя Верховного суда судьи Ицхака Амита. В сообщении указано, что часть жалоб была подана еще до того, как Ицхак Амит вступил в должность председателя БАГАЦа, часть – накануне заседания комиссии по назначению судей, обсуждавшего это назначение. Почти все жалобы были объединены в иске от организации "Лави", поданном 17 июля 2025 года.

В жалобах высказывались различные претензии в отношении судьи Ицхака Амита: речь шла, прежде всего, о конфликте интересов, о вынесении решений по делам, в которых у Ицхака Амита была собственная финансовая заинтересованность, о рассмотрении Амитом исков, ответчиками по которым выступали его родственники – и тому подобное.

Ответственный за рассмотрение жалоб на поведение судей счел обоснованной лишь одну жалобу – по вопросу совета директоров. Остальные жалобы были по тем или иным причинам отклонены, часто с припиской "было бы лучше, если бы эту жалобу не подавали".

В частности, по иску о том, что Ицхак Амит лично рассматривал дело, в котором сам же являлся одной из сторон иска, ответственный за жалобы на судей постановил: этическая либо правовая обязанность сообщить о процессе, в котором судья является стороной, не закреплена законодательно. Однако во избежание будущего конфликта интересов было бы правильно закрепить такую обязанность в правилах или указаниях председателя БАГАЦа (каковым, напомним, является сам Ицхак Амит, – прим. ред.) – как в гражданском, так и в уголовном процессе. Такая обязанность должна возлагаться напрямую на судью, включая судью Верховного суда, который является стороной по делу.

В отношении дела адвоката Моран Гор, которая представляла интересы Ицхака Амита и его брата – ответственный за жалобы на судей принял аргумент о том, что ни Амит, ни его брат, ни даже сама адвокат Моран Гор не знала о таком "перекрестном представительстве", и поэтому в данном случае о конфликте интересов речь не идет. Вместе с тем, он отметил, что если судья выдает кому-либо доверенность, ему следует отслеживать, как эта доверенность используется.

Жалоба о предполагаемом участии председателя БАГАЦа или его брата в процедуре прекращения хода по обвинительному заключению против Ицхака Амита также была отклонена. Вместе с тем, ответственный по жалобам на судей отметил, что правильном было бы сообщить о процессе и официально урегулировать статус судьи в рамках этого процесса.

Жалоба на то, что Ицхак Амит участвовал в рассмотрении некоторых дел под своей старой фамилией Гольдфрайнд, не указывая фамилию, под которой его знают как судью БАГАЦа, то есть, "выдавал себя за другое лицо", была отклонена, и ответственный за рассмотрение жалоб на судей указал, что "лучше бы ее вообще не подавали".

Жалоба о конфликте интересов по уголовному процессу, когда Ицхак Амит рассматривал дела, связанные с муниципалитетом Тель-Авива (в отношении которого у судьи Ицхака Амита также имелись деловые и судебные интересы), была отклонена, однако ответственный за рассмотрение жалоб на судей указал, что если своевременное раскрытие информации об этих интересах предотвратило бы подачу жалобы.

Жалоба о конфликте интересов по Acro Nadlan была отклонена, поскольку ответственный за рассмотрение жалоб на судей принял аргумент Ицхака Амита, утверждавшего, что когда он рассматривал дела Acro Nadlan, он не знал о ее связи с ее дочерней компанией Acro A.R.B Тель-Авив, с которой он заключил договор. При этом в решении отмечено, что если бы Ицхак Амит своевременно включил компанию Acro Nadlan в список ограничений, проблемы удалось бы избежать.

Жалобы на то, что Ицхак Амит, являющийся владельцем объектов недвижимости, задействованных в процессах "пинуй-бинуй", занимался рассмотрением исков по теме "пинуй-бинуй", были отклонены.

Жалобы по поводу недвижимости в Мевасерет-Ционе по большей части отклонены: ответственный за рассмотрение жалоб на судей указал, что Ицхак Амит не совершал нарушений правил строительства, однако он указал, что судья отличается от обычного человека и приобретая недвижимость, он обязан проверить, что в объекте нет строительных нарушений и обязан позаботиться о получении сертификата завершения строительства сразу по окончании работ.

Свое решение ответственный за рассмотрение жалоб на судей завершил словами о том, что необходимо укрепить доверие общества к судебной системе, даже если это потребует повышенного внимания к прозрачности процессов и чистоте намерений.

Ицхак Амит прокомментировал решение ответственного за рассмотрение жалоб на судей следующим заявлением: "Из десятков поданных жалоб обоснованной признана лишь одна. Председатель БАГАЦа принимает выводы ответственного за рассмотрение жалоб на судей и примет сказанное к сведению".