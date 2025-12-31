x
31 декабря 2025
Пресса

Die Welt: Франция и Великобритания готовы направить миротворцев в Украину и без мандата ООН или ЕС

Война в Украине
Россия
Великобритания
Украина
Франция
время публикации: 31 декабря 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 15:27
AP Photo/Matt Dunham

Как утверждает германская газета Die Welt со ссылкой на западных дипломатов, в случае достижения перемирия между Россией и Украиной европейские государства намерены принять участие в миссии по наблюдению за поддержанием соглашения.

Согласно публикации, в течение первого полугода численность миссии составит 10000-15000 военнослужащих. Франция и Великобритания готовы взять на себя обязательства в случае необходимости задействовать оружие для обеспечения мира в Украине.

При этом источники подчеркивают: Франция и Великобритания не исключают направления военнослужащих, даже если миротворческая миссия не получит мандат ООН или одобрение Евросоюза – достаточно будет официального запроса украинского руководства.

Наблюдение за прекращением огня в воздушном пространстве и на море, согласно европейскому плану, должны будут обеспечить соседние государства. К этой задаче предполагается привлечь Турцию – ключевое государство Черноморского региона.

