На фоне возможной эскалации с Ираном в "молодых поселениях" установили бомбоубежища

На фоне напряженности в сфере безопасности и возможной эскалации с Ираном впервые будут установлены мобильные бомбоубежища ("мигуниот") на удаленных фермах по всему району Биньямин.

Существенное количество убежищ уже были размещены в так называемых "молодых поселениях", включая Бней-Адам, Неве-Эрез, Ади Ад, Кида, Ахия, Гиват Арэль, Эш Кодеш, Мицпе Крамим и в других.

Теперь впервые размещение "мигуниот" будет распространено также на отдаленные фермы, созданные в последние годы: эти фермы находятся на значительном удалении от крупных населенных пунктов.