x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 17:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 17:00
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На фоне возможной эскалации с Ираном в "молодых поселениях" установили бомбоубежища

Иудея и Самария
время публикации: 31 декабря 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 16:12
На фоне возможной эскалации с Ираном в "молодых поселениях" установили бомбоубежища
David Cohen/Flash90

На фоне напряженности в сфере безопасности и возможной эскалации с Ираном впервые будут установлены мобильные бомбоубежища ("мигуниот") на удаленных фермах по всему району Биньямин.

Существенное количество убежищ уже были размещены в так называемых "молодых поселениях", включая Бней-Адам, Неве-Эрез, Ади Ад, Кида, Ахия, Гиват Арэль, Эш Кодеш, Мицпе Крамим и в других.

Теперь впервые размещение "мигуниот" будет распространено также на отдаленные фермы, созданные в последние годы: эти фермы находятся на значительном удалении от крупных населенных пунктов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2025

Утвержден план восстановления поселения Са-Нур в северной Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 декабря 2025

Нетаниягу в интервью Fox News: "Новая власть в Газе возможна, если ХАМАС будет разоружен"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2025

Впервые за 25 лет евреи смогут посещать гробницу Йосефа в Шхеме в дневное время
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2025

Официально определены муниципальные границы восьми поселков в Иудее и Самарии