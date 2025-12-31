x
Израиль

Возле деревни Хауалид тяжело ранен 70-летний мужчина

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 31 декабря 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 17:09
Возле деревни Хауалид тяжело ранен 70-летний мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Возле деревни Хауалид в Нижней Галилее был обнаружен пожилой мужчина (примерно 70 лет) с огнестрельным ранением. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

На месте преступления находятся крупные силы полиции и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

