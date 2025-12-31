Возле деревни Хауалид тяжело ранен 70-летний мужчина
время публикации: 31 декабря 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 17:09
Возле деревни Хауалид в Нижней Галилее был обнаружен пожилой мужчина (примерно 70 лет) с огнестрельным ранением. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.
На месте преступления находятся крупные силы полиции и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.
