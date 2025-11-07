Вооруженное нападение на севере Израиля, убит молодой мужчина
время публикации: 07 ноября 2025 г., 01:15 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 06:48
В ночь на 7 ноября в больницу РАМБАМ в Хайфе был доставлен мужчина 22 лет, получивший ранения в результате вооруженного нападения на 66-м шоссе недалеко от перекрестка Тишби.
Позже в больнице была констатирована его смерть.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
По данным полиции, убит 22-летний житель Хайфы.
