Вооруженное нападение на севере Израиля, убит молодой мужчина

время публикации: 07 ноября 2025 г., 01:15 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 06:48
Вооруженное нападение на севере Израиля, тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 7 ноября в больницу РАМБАМ в Хайфе был доставлен мужчина 22 лет, получивший ранения в результате вооруженного нападения на 66-м шоссе недалеко от перекрестка Тишби.

Позже в больнице была констатирована его смерть.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

По данным полиции, убит 22-летний житель Хайфы.

