Израиль

Умер подозреваемый в покушении на убийство, который был нейтрализован полицейскими в Кабуле

время публикации: 07 октября 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 08:09
Умер подозреваемый в покушении на убийство, который был нейтрализован полицейскими в Кабуле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в медицинском центре "Галиль" в Нагарии была констатирована смерть 31-летнего мужчины, которого нейтрализовали полицейские в деревне Кабул.

Ранее сообщалось, что в деревне Кабул полицейские заметили подозрительного человека, входящего в магазин, а затем услышали выстрелы. Полицейские нейтрализовали подозреваемого, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где позже констатировали его смерть.

52-летний мужчина, на которого было совершено покушение, в состоянии средней тяжести.

