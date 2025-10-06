В результате стрельбы в деревне Кабул ранен мужчина, стрелявший нейтрализован

В деревне Кабул полицейские заметили подозрительного человека, входящего в магазин, а затем услышали выстрелы. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские пошли на сближение с преступником и нейтрализовали его. По оценкам медиков, преступник получил тяжелое ранение.

В помещении магазина был обнаружен еще один раненый в тяжелом состоянии.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места происшествия в больницу РАМБАМ в Хайфе были доставлены два человека: мужчина примерно 30 лет с тяжелым огнестрельным ранением и мужчина примерно 50 лет с ранением средней тяжести.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.