x
06 октября 2025
|
последняя новость: 23:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 23:26
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате стрельбы в деревне Кабул ранен мужчина, стрелявший нейтрализован

Криминал в арабском секторе
время публикации: 06 октября 2025 г., 22:16 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 22:21
В результате стрельбы в деревне Кабул ранен мужчина, стрелявший нейтрализован
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Кабул полицейские заметили подозрительного человека, входящего в магазин, а затем услышали выстрелы. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские пошли на сближение с преступником и нейтрализовали его. По оценкам медиков, преступник получил тяжелое ранение.

В помещении магазина был обнаружен еще один раненый в тяжелом состоянии.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места происшествия в больницу РАМБАМ в Хайфе были доставлены два человека: мужчина примерно 30 лет с тяжелым огнестрельным ранением и мужчина примерно 50 лет с ранением средней тяжести.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook