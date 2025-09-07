x
07 сентября 2025
Израиль

В Газе ликвидирован один из лидеров боевиков "Исламского джихада"

время публикации: 07 сентября 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 09:17
В Газе ликвидирован один из лидеров боевиков "Исламского джихада"
AP Photo/Leo Correa

Подтверждена ликвидация Мустафы Исмаила Абу Ауада, "Абу Муада" – главы оперативного отдела группировки "Бригады Аль-Кудса", военного крыла террористической организации "Исламский джихад".

Судя по имеющимся данным, террорист был уничтожен в результате ракетного удара в ночь на 6 сентября по его дому в районе Шати, на западе города Газа.

Вместе с ним погибли жена и один из детей.

