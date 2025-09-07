x
07 сентября 2025
Израиль

Йорам Галеви назначен координатором действий правительства на территориях

ЦАХАЛ
время публикации: 07 сентября 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 19:25
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац и начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приняли решение назначить генерал-майора полиции в отставке Йорама Галеви на должность координатора действий правительства на территориях.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что министр обороны выбрал на кандидатуре Галеви после беседы с несколькими кандидатами на эту должность.

За время службы в полиции Израиля Йорам Галеви был командиром спецподразделения ЯМАМ, начальником подразделения "Лахав 433", главой МАГАВ, а также начальником полиции Южного округа и Иерусалимского округа.

Йораму Галеви будет присвоено звание генерал-майора и он войдет в состав Генштаба ЦАХАЛа.

