время публикации: 07 сентября 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 17:10
Мужчина получил огнестрельные ранения в Харише, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте примерно 35 лет получил ранения в результате вооруженного нападения на улице Кидма в Харише.

Фельдшеры и медики службы скорой помощи "Маген Давид оказали пострадавшему неотложную помощь и отвезли его в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства инцидента, по предварительной версии, речь идет о криминальном мотиве.

