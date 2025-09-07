Мужчина получил огнестрельные ранения в Харише, он в тяжелом состоянии
Мужчина в возрасте примерно 35 лет получил ранения в результате вооруженного нападения на улице Кидма в Харише.
Фельдшеры и медики службы скорой помощи "Маген Давид оказали пострадавшему неотложную помощь и отвезли его в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция расследует обстоятельства инцидента, по предварительной версии, речь идет о криминальном мотиве.