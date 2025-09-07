x
07 сентября 2025


последняя новость: 17:12

Израиль

БАГАЦ запретил Саре Нетаниягу апеллировать против решения окружного суда

Судебные решения
Сара Нетаниягу
время публикации: 07 сентября 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 17:03

Flash90. Фото: Г.Йоханан

БАГАЦ отклонил просьбу Сары Нетаниягу, жены премьер-министра, предоставить ей возможность подать апелляцию против решения окружного суда.

Жена премьер-министра просила предоставить ей возможность подать апелляцию против решения окружного суда, который отменил постановление суда мирового, согласно которому активистка акций протеста Нава Розолио не имела права следить за передвижениями Сары Нетаниягу. Решение окружного суда предоставило ей такую возможность, а Сара Нетаниягу просила предоставить ей возможность апеллировать против данного решения.

Судья Алекс Штайн отклонил просьбу супруги главы правительства. "Вердикт окружного суда не вызывает никаких принципиальных вопросов, выходящих за рами частного дела", - говорится в вердикте судьи Алекса Штайна.

Израиль
