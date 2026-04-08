МАДА: в Негеве в результате ракетного обстрела травмированы двое подростков

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает: в результате ракетного обстрела юга Израиля из Ирана в Тель-Шеве (Негев) двое подростков примерно 15 лет получили легкие травмы, еще нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Информация о пострадавших в результате обстрелов из Ирана этой ночью уточняется.