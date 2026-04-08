Тревога в центре Израиля, включая Тель-Авив. Ракетный обстрел из Ирана.

Отметим, что это шестой ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).

КСИР применяет баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

МАДА: сведений о пострадавших в результате обстрелов нет.

Информация уточняется.