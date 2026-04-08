Тревога в центре Израиля, включая Тель-Авив. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 08 апреля 2026 г., 03:23 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 03:34
Тревога в центре Израиля, включая Тель-Авив. Ракетный обстрел из Ирана.
Отметим, что это шестой ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).
КСИР применяет баллистические ракеты с кассетной боевой частью.
МАДА: сведений о пострадавших в результате обстрелов нет.
Информация уточняется.