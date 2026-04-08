После 21-часовой паузы сирены в Кирьят-Шмоне и окрестностях. ЦАХАЛ: ложная тревога

В 16:24 активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле на севере Израиля. Сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне, Манаре, Маргалиот.

С последнего ракетного обстрела из Ливана прошел 21 час.

По предварительной информации, к активации системы "Цева Адом" привела ракета, запущенная для перехвата беспилотника, проникшего с территории Ливана.

Из армии сообщили, что произошла ошибка при идентификации цели.