08 апреля 2026
Израиль

После 21-часовой паузы сирены в Кирьят-Шмоне и окрестностях. ЦАХАЛ: ложная тревога

время публикации: 08 апреля 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 16:37
После 21-часовой паузы сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и окрестностях
Noam Revkin Fenton/Flash90

В 16:24 активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле на севере Израиля. Сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне, Манаре, Маргалиот.

С последнего ракетного обстрела из Ливана прошел 21 час.

По предварительной информации, к активации системы "Цева Адом" привела ракета, запущенная для перехвата беспилотника, проникшего с территории Ливана.

Из армии сообщили, что произошла ошибка при идентификации цели.

