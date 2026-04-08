После 21-часовой паузы сирены в Кирьят-Шмоне и окрестностях. ЦАХАЛ: ложная тревога
время публикации: 08 апреля 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 16:37
В 16:24 активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле на севере Израиля. Сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне, Манаре, Маргалиот.
С последнего ракетного обстрела из Ливана прошел 21 час.
По предварительной информации, к активации системы "Цева Адом" привела ракета, запущенная для перехвата беспилотника, проникшего с территории Ливана.
Из армии сообщили, что произошла ошибка при идентификации цели.