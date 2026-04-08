Иран угрожает ударами по "военным целям" в Израиле из-за продолжения операций в Ливане

Иран завершает подготовку "сдерживающих операций" против военных объектов на территории Израиля в ответ на то, что Тегеран квалифицирует как нарушение условий перемирия в Ливане. Об этом сообщило полуофициальное иранское агентство Fars со ссылкой на источник в военных и силовых структурах.

Иранское информационное агентство Tasnim, связанное с КСИР, со ссылкой на анонимный источник написало, что Тегеран может выйти из соглашения о прекращении огня, если израильские атаки на Ливан не прекратятся.

После того, как президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, канцелярия Нетаниягу распространила заявление о том, что израильская сторона присоединится к соглашению, но оно не распространяется на Ливан. "Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели – при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона. Израиль также поддерживает усилия США, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и мира. Соединенные Штаты сообщили Израилю, что привержены достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками Израиля, в ходе предстоящих переговоров. Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан", – говорилось в заявлении офиса Нетаниягу.

Позднее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS подтвердил, что соглашение не распространяется на Ливан.