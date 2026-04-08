Возобновились обстрелы из Ливана. Сигналы тревоги на севере Израиля

В 17:13 активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах на "лини противостояния". Сигналы тревоги прозвучали в Нетуа и Штуле.

С территории Ливана была запущена одна ракета, она упала на незастроенной местности.

В 16:24 после паузы, продолжавшейся 21 час, сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне. Из армии сообщили, что тревога была ложной - произошла ошибка при идентификации цели.