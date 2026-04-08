ЦАХАЛ нанес самый мощный удар по "Хизбалле" с начала операции "Рычание льва"

Некоторое время назад ЦАХАЛ завершил широкомасштабный массированный удар по штабам и объектам военной инфраструктуры "Хизбаллы" в различных районах Бейрута, долины Бекаа и на юге Ливана. В течение 10 минут одновременно в нескольких районах были нанесены удары по 100 штабам и военным объектам террористической организации "Хизбалла".

Речь идет о крупнейшей атаке по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" с начала операции "Рычание льва".

В частности, были атакованы разведывательные штабы и центральные командные структуры, которые использовались боевиками организации для наведения и планирования террористических схем против сил ЦАХАЛа и населения Израиля; объекты ракетных и морских подразделений "Хизбаллы", отвечающих, среди прочего, за запуск ракет по израильским военнослужащим на суше и на море и за запуск ракет по территории Израия; объекты "Сил Радуан" и воздушного подразделения 127 – элитных подразделений "Хизбаллы".

Атака была основана на точной разведывательной информации, она тщательно планировалась в течение долгих недель оперативным управлением ЦАХАЛа, военной разведкой, ВВС и штабом Северного военного округа.

В ЦАХАЛе подчеркивают: большинство атакованных объектов были размещены в самом центре гражданского населения – как часть циничного использования террористической организацией "Хизбалла" граждан Ливана в качестве живого щита для прикрытия своей деятельности. Перед ударами были приняты меры для максимального сокращения ущерба непричастным.