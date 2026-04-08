Fars: Иран закрыл Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану

Полуофициальное иранское агентство Fars сообщило о закрытии Ормузского залива в связи с ударами Израиля по Ливану, которые Тегеран расценивает как грубое нарушение условий соглашения о временном перемирии.

Ранее агентство со ссылкой на источник в военных и силовых структурах сообщило, что Иран завершает подготовку "сдерживающих операций" против военных объектов на территории Израиля.

Tasnim, другое иранское агентство, связанное с КСИР, передало, что Тегеран может выйти из соглашений, если израильские атаки в Ливане не прекратятся.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS подтвердил, что соглашение о двухнедельном прекращении огня не распространяется на Ливан.

До этого иранские СМИ сообщали о проходе через Ормуз как минимум одного иностранного танкера.