"Красный Крест": не менее 300 погибших и раненых в результате ударов ЦАХАЛа по Бейруту
время публикации: 08 апреля 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 16:57
Глава ливанского отделения "Красного Креста" сообщил, что в результате израильских ударов по Бейруту и его южным пригородам убиты и ранены более 300 человек. По его словам, ЦАХАЛ атаковал цели в центре густонаселенных кварталов.
Министр здравоохранения Ливана Ракан Нассереддин заявил, что в результате атак Израиля погибли и были ранены "сотни человек". По его словам, многие люди остаются под завалами, а больницы работают на пределе возможностей.
Столичные больницы объявили об острой нехватки донорской крови, призвав ливанцев сдавать кровь.
