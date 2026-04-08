08 апреля 2026
|
последняя новость: 17:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
|
08 апреля 2026
|
последняя новость: 17:37
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Красный Крест": не менее 300 погибших и раненых в результате ударов ЦАХАЛа по Бейруту

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 апреля 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 16:57
"Красный Крест": не менее 300 погибших и раненых в результате ударов ЦАХАЛа по Бейруту
AP Photo/Bilal Hussein

Глава ливанского отделения "Красного Креста" сообщил, что в результате израильских ударов по Бейруту и его южным пригородам убиты и ранены более 300 человек. По его словам, ЦАХАЛ атаковал цели в центре густонаселенных кварталов.

Министр здравоохранения Ливана Ракан Нассереддин заявил, что в результате атак Израиля погибли и были ранены "сотни человек". По его словам, многие люди остаются под завалами, а больницы работают на пределе возможностей.

Столичные больницы объявили об острой нехватки донорской крови, призвав ливанцев сдавать кровь.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
