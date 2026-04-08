"Красный Крест": не менее 300 погибших и раненых в результате ударов ЦАХАЛа по Бейруту

Глава ливанского отделения "Красного Креста" сообщил, что в результате израильских ударов по Бейруту и его южным пригородам убиты и ранены более 300 человек. По его словам, ЦАХАЛ атаковал цели в центре густонаселенных кварталов.

Министр здравоохранения Ливана Ракан Нассереддин заявил, что в результате атак Израиля погибли и были ранены "сотни человек". По его словам, многие люди остаются под завалами, а больницы работают на пределе возможностей.

Столичные больницы объявили об острой нехватки донорской крови, призвав ливанцев сдавать кровь.