Ближний Восток

После заключения перемирия премьер-министр Великобритании отправился на Ближний Восток

Саудовская Аравия
Великобритания
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 17:34
AP Photo/Joanna Chan

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в турне по ближневосточному региону. Первой его остановкой стала Саудовская Аравия. "Глава правительства обсудит дипломатические усилия по обеспечению прекращения огня", – сообщила его канцелярия.

"Я приветствую достигнутую минувшей ночью договоренность о перемирии, которое стало большим облегчением для региона и всего мира. Мы и наши партнеры должны сделать все возможное для превращения его в постоянное соглашение и открытия Ормузского пролива", – заявил Стармер.

Политик также встретится с базирующимися в регионе британскими военнослужащими. Подчеркивается, что турне было запланировано еще до достижения перемирия.

Напомним, что правительство Великобритании отвергло призывы президента США Дональда Трампа принять участие в военных действиях или отправить корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, пока они продолжаются.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 апреля 2026

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 апреля 2026

Великобритания созывает международную конференцию по Ормузскому проливу – без участия США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 апреля 2026

Стармер о критике со стороны Трампа: "Я не обращаю внимания на шум"