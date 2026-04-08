После заключения перемирия премьер-министр Великобритании отправился на Ближний Восток

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в турне по ближневосточному региону. Первой его остановкой стала Саудовская Аравия. "Глава правительства обсудит дипломатические усилия по обеспечению прекращения огня", – сообщила его канцелярия.

"Я приветствую достигнутую минувшей ночью договоренность о перемирии, которое стало большим облегчением для региона и всего мира. Мы и наши партнеры должны сделать все возможное для превращения его в постоянное соглашение и открытия Ормузского пролива", – заявил Стармер.

Политик также встретится с базирующимися в регионе британскими военнослужащими. Подчеркивается, что турне было запланировано еще до достижения перемирия.

Напомним, что правительство Великобритании отвергло призывы президента США Дональда Трампа принять участие в военных действиях или отправить корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, пока они продолжаются.