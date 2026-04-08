Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля – в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Модиине и других населенных пунктах. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Отметим, что ракета была выпущена после того, как президент США Дональд Трамп объявил о перемирии.

Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Исфахана (центральный Иран).

Ракета была перехвачена.