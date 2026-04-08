Тревога на юге Израиля, включая Беэр-Шеву. Ракетный обстрел из Ирана

Тревога "Цева адом" прозвучала на юге Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Зона оповещения: от Мертвого моря до Негева, включая Беэр-Шеву.

Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран).

Отметим, что это второй ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).

КСИР применяет баллистические ракеты с кассетной боевой частью.