Тревога на юге Израиля, включая Беэр-Шеву. Ракетный обстрел из Ирана

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 02:41 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 03:11
Тревога на юге Израиля, ракетный обстрел из Ирана
Chaim Goldberg/Flash90

Тревога "Цева адом" прозвучала на юге Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Зона оповещения: от Мертвого моря до Негева, включая Беэр-Шеву.

Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран).

Отметим, что это второй ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).

КСИР применяет баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

