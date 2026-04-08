Тревога на юге Израиля, включая Беэр-Шеву. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 08 апреля 2026 г., 03:20 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 03:36
Тревога на юге Израиля, включая Беэр-Шеву. Ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.
Предуведомления по югу не было.
Отметим, что это пятый ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).
КСИР применяет баллистические ракеты с кассетной боевой частью.