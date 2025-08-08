ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию одного из лидеров НФОП в Ливане. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала подтверждение факта ликвидации Абу Халиля Уишаха, одного из лидеров "Народного фронта освобождения Палестины" и члена политбюро этой террористической организации. Операция по его ликвидации была осуществлена совместно ЦАХАЛом и ШАБАКом в долине Бекаа в Ливане.

Абу Халиль Уишах (настоящее имя Мухаммад Уишах) был старейшим сирийским террористом в НФОП в Сирии. Он занимался налаживанием сотрудничества с другими палестинскими террористическими организациями, укреплял сотрудничество с шиитской осью террора и в последнее время пытался активизировать военную деятельность против израильских целей.

Абу Халиль возглавил военное подразделение группировки после того, как его предшественник на этом посту Салах аль-Арури был ликвидирован в тайной квартире в Бейруте в 2024 году.

"Народный фронт" это давно действующая палестинская террористическая организация, которая несет ответственность за множество терактов против израильских целей как в Израиле, так и во всем мире.

Сообщение завершается заявлением о том, что ЦАХАЛ и ШАБАК будут и впредь действовать для устранения любой угрозы против граждан Израиля.