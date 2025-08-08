x
08 августа 2025
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 15:29
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хайфе и Крайот ловят сбежавшего из-под ареста подростка

Полиция
Хайфа
время публикации: 08 августа 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 14:43
В Хайфе и Крайот ловят сбежавшего из-под ареста подростка
Flash90

Из следственного изолятора в полицейском участке Звулун сбежал 15-летний задержанный, житель Крайот. Он был арестован после драки и сумел сбежать из-под стражи.

Полиция проводит операцию по его розыску. Сообщается, что в рамках операции на улицах установлены блокпосты, проводятся выборочные проверки.

Речь не идет о предупреждениях о возможном теракте и других инцидентах, связанных с безопасностью.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 марта 2025

Ребенок пожаловался на "монстра под кроватью", и няня обнаружила постороннего мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

"Мако": в Тель-Авиве орудует банда, состоящая из еврейских подростков и детей беженцев
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 декабря 2024

20-летний житель Акко задержан за сексуальные домогательства к 76-летней женщине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

Палестинский нелегал пробирался в дома к женщинам и оставлял записки