В Хайфе и Крайот ловят сбежавшего из-под ареста подростка

Из следственного изолятора в полицейском участке Звулун сбежал 15-летний задержанный, житель Крайот. Он был арестован после драки и сумел сбежать из-под стражи.

Полиция проводит операцию по его розыску. Сообщается, что в рамках операции на улицах установлены блокпосты, проводятся выборочные проверки.

Речь не идет о предупреждениях о возможном теракте и других инцидентах, связанных с безопасностью.