В Хайфе и Крайот ловят сбежавшего из-под ареста подростка
время публикации: 08 августа 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 14:43
Из следственного изолятора в полицейском участке Звулун сбежал 15-летний задержанный, житель Крайот. Он был арестован после драки и сумел сбежать из-под стражи.
Полиция проводит операцию по его розыску. Сообщается, что в рамках операции на улицах установлены блокпосты, проводятся выборочные проверки.
Речь не идет о предупреждениях о возможном теракте и других инцидентах, связанных с безопасностью.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 марта 2025