08 августа 2025

Ближний Восток

Источники: в Ливане ликвидирован один из лидеров НФОП

Ливан
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 08 августа 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 11:10
В результате удара БПЛА ЦАХАЛа в Ливане был ликвидирован Абу Халиль Уишах, один из лидеров "Народного фронта освобождения Палестины", член политбюро этой террористической организации.

Об этом сообщают несколько источников, в частности палестинский журналист Халид Абу Туамэ пишет про ликвидацию в своем Х-блоге.

Судя по сообщению "Аль-Джазиры", Уишах был уничтожен вместе с еще одним террористом в результате удара по автомобилю на дороге Аль-Масна в Ливане, недалеко от границы с Сирией.

ЦАХАЛ пока не комментирует эти сведения.

