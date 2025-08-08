Источники: в Ливане ликвидирован один из лидеров НФОП

В результате удара БПЛА ЦАХАЛа в Ливане был ликвидирован Абу Халиль Уишах, один из лидеров "Народного фронта освобождения Палестины", член политбюро этой террористической организации.

Об этом сообщают несколько источников, в частности палестинский журналист Халид Абу Туамэ пишет про ликвидацию в своем Х-блоге.

Судя по сообщению "Аль-Джазиры", Уишах был уничтожен вместе с еще одним террористом в результате удара по автомобилю на дороге Аль-Масна в Ливане, недалеко от границы с Сирией.

ЦАХАЛ пока не комментирует эти сведения.