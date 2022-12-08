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    В Израиле

    Партии "Ликуд" и ШАС договорились о распределении должностей

    время публикации: | последнее обновление:
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    Партии
    Yonatan Sindel/Flash90

    Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу объявил о завершении переговоров с партией ШАС о распределении должностей: "Сегодня ночью мы сделали еще один шаг к формированию правого правительства, которое будет работать на благо всех жителей Израиля".

    Первую половину каденции лидер партии ШАС Арье Дери будет занимать должности министра внутренних дел и министра здравоохранения. Вторую половину каденции он займет пост министра финансов. Кроме того, на протяжении всей каденции он будет вице-премьером.

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    Также ШАС получит портфели министра по делам религий и министра социального обеспечения и социальной безопасности. Кроме того, у ШАС будет министр в министерстве просвещения и министр в министерстве внутренних дел.

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    В сообщении партий не указывается, какие должности ШАС получит в Кнессете, однако подчеркивается, что до подписания полного коалиционного соглашения будут согласованы дополнительные полномочия, связанные с министерствами, находящимися в ведении ШАС.

    Ранее "Ликуд" заключил соглашения о распределении должностей с партиями "Оцма Йегудит", "Ноам", "Ционут Датит" и "Яадут а-Тора". Пока не распределены портфели, которые остались за "Ликудом".

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    Напомним: для того, чтобы Арье Дери снова стал министром, "Ликуду" необходимо сменить спикера Кнессета и получить возможность в срочном порядке провести законы, необходимые для формирования коалиции. Речь идет о законе, позволяющем главе ШАС Арье Дери стать министром, несмотря на обвинительный вердикт суда, а также о законе, закрепляющем полномочия Итамара Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Декабря 2022
    "Ликуд" и "Яадут а-Тора" договорились о распределении должностей
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Декабря 2022
    "Ликуд" заключил коалиционное соглашение с "Ционут Датит"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2022
    Партия "Ноам" будет контролировать деятельность бюро по связям "Натив"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2022
    "Ликуд" сообщил о подписании договора с "Оцма Йегудит"
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