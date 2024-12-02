Расследование ЦАХАЛа дает ответы на вопрос, почему Израиль оказался не готов к 7 октября

В вечернем выпуске новостей 12-й телеканал опубликовал часть выводов из расследования событий 7 октября 2023 года, которое проводится ЦАХАЛом. Ожидается, что сам отчет будет передан начальнику Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви недели через две. На основе этого доклада будут сделаны персональные выводы в отношении офицеров, принимавших решения в период, предшествовавший нападению ХАМАСа.

В сообщении телеканала отмечалось: один из главных выводов заключается в том, что командование Южным военным округом неверно оценивало угрозы, исходящие из сектора Газы, и поэтому запланированный ответ на них не был адекватным.

В командовании Южного округа видели план вторжения ХАМАСа в Израиль, носивший название "Стены Иерихона". Военные сочли описанный в нем сценарий вторжения нереализуемым, а сам документ – фейком, в результате чего не были предприняты никакие действия по предотвращению атаки.

Самое большее к чему готовился ЦАХАЛ – это к одновременному вторжению трех-четырех групп боевиков.

ЦАХАЛ пребывал в заблуждении относительно надежности "умного забора" на границе с Газой.

Существовало ошибочное мнение, что разведка сможет предупредить о любой планируемой атаке.

Сокращение численности сил безопасности вдоль границы с Газой привело к численному преимуществу боевиков в день нападения.

Военный корреспондент 12-го канала Нир Двори отметил, что концепция обороны создавалась в штабе Южного округа в период с 2020 по 2023 год, когда округом командовал Элиэзер Толедано. Концепция строилась в том числе и на установке, спущенной сверху "спокойствие любой ценой".